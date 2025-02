Candelo, l'associazione Mares si presenta: “L'obiettivo? Divulgare arte e cultura con mostre e concerti”

C'era grande curiosità a Candelo per il grande debutto dell''associazione di promozione sociale Mares, la cui inaugurazione ha avuto luogo domenica scorsa, 2 febbraio, nella sede operativa di via Libertà 44. L'occasione era presentare il programma 2025 della nuova realtà locale che si concentrerà sulla realizzazione di eventi culturali.

A guidarla la presidente Katiuscia De Pieri che, ai nostri taccuini, ha così commentato: “Abbiamo voluto dedicare il nome dell'associazione alla famiglia che ha abitato la dimora dalla metà del '600. Oggi la dimora è di proprietà privata ed appartiene alla signora Annarita Bertolo che ci ha concesso il comodato gratuito dell'edificio.Il nostro scopo primario è divulgare l'arte e la cultura attraverso canali differenti: mostre, concerti, eventi. Lo statuto che abbiamo ci permette di operare in campi diversi ed invitiamo le amministrazioni a contattarci in modo da iniziare nuove collaborazioni. Ad oggi contiamo una cinquantina di soci, obiettivo di gran pregio per una Aps appena nata e in sole 3 ore di apertura per i tesseramenti. Speriamo di crescere ulteriormente anche in vista dell'evento principale del 2025, Frammenti di Medioevo, dove riporteremo la festa Al ricetto di Candelo grazie alla collaborazione dell'Associazione Il Mastio e la scuola di ballo Mambo Forrò”.