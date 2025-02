Incendio in un alloggio di via Colombo a Vercelli ieri notte intorno all'1,30. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Presente anche l'ambulanza del 118 per soccorrere un uomo di 63 anni che è rimasto intossicato. E' stato portato in ospedale in codice rosso.