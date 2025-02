Incidente domestico per una donna, scattano i soccorsi a Valle San Nicolao (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione a Valle San Nicolao, dove nella prima serata di ieri, 4 febbraio, una donna è rimasta coinvolta in un incidente domestico.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20.30. Stando alle prime ricostruzioni, la residente non sarebbe più riuscita a rialzarsi dal pavimento dopo una caduta in casa. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per la prima assistenza.