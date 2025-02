Biella, ladri da Euroflora. L'amarezza della titolare: “È il quarto furto in un mese e mezzo”

Ha preso a calci e spallate la porta d'ingresso e la vetrina del negozio di fiori per impadronirsi del denaro riposto nella cassa. All'interno sarebbero stati presenti circa 250 euro in contanti, rubati poco dopo l'1.30 della notta appena trascorsa.

A finire nel mirino dei ladri il negozio Euroflora di Chiavazza, situato in via Milano, a Biella. La titolare dell'esercizio commerciale non nasconde l'amarezza: “È il quarto furto in un mese e mezzo”.

Sul caso indagano i Carabinieri, giunti sul posto assieme alle forze di Polizia. Il modus operandi del malvivente sembra simile ad altri furti compiuti in alcuni comuni della provincia. Non è chiaro se, insieme a lui, ci fosse un complice. Gli accertamenti sono in corso.