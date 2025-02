Motori, anche due biellesi al raduno di moto più alto d'Italia FOTO

Almeno 1700 persone, da tutta Europa, hanno raggiunto la Valle Varaita per prendere parte all'Agnellotreffen, il motoraduno invernale più alto d'Italia, a ben 1615 metri di altezza. Tra loro erano presenti anche due biellesi, Claudio Andreotti e Claudio Rocchetto, giunti rispettivamente da Mongrando e Pollone per l'undicesima edizione. Tutti accumunati dalla passione per le moto.

L'evento ha avuto luogo dal 17 al 19 gennaio a Pontechianale, in provincia di Cuneo. “Siamo arrivati a bordo delle nostre due Harley Davidson Sportster – spiegano i due membri dei Think Biker, realtà motoristica molto nota in tutto il Biellese – Per entrambi è stata la prima partecipazione. Una bellissima atmosfera, scandita da vari momenti davvero indimenticabili. È bello ritrovarsi con altre persone che condividono la tua stessa passione. Non conta chi sei o da dove vieni ma il motivo per cui sei qui”.

Dopo l'Agnellotreffen, un altro viaggio attende la comitiva biellese: “Stiamo organizzando un tour a Praga – confidano – Un'altra occasione per creare legami e rapporti di amicizia”.