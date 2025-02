IRIS, si inaugura la nuova sede a Cavaglià

Il Consorzio I.R.I.S. e il comune di Cavaglià comunicano la nuova sede territoriale di Cavaglià dei Servizi socio assistenziali: il nuovo indirizzo è ora via Rollino n. 4. Il Comune ha infatti messo a disposizione del Consorzio IRIS i locali in comodato d'uso gratuito in modo da rendere sempre più efficienti e disponibili i servizi sociali rivolti alla cittadinanza e al territorio circostante.

L’inaugurazione della nuova sede è prevista per venerdì 21 febbraio, alle 16.30, ed è invitata la cittadinanza, il mondo del volontariato e dell’associazionismo e di tutta la rete che collabora con i servizi. Sarà un’occasione per far conoscere a tutta la popolazione la nuova sede dei servizi, alla presenza degli esponenti degli Enti e della rete territoriale. È previsto un buffet per festeggiare insieme.