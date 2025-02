“Gli Ospedali Sant’Anna e Regina Margherita in un'unica struttura ”

“Avere un’unica struttura con due aziende è più agile ed efficiente dal punto di vista clinico e non causa aggravio di costi, in quanto può utilizzare i servizi orizzontali. Per essere concreti, un unico service per la gestione del personale, guardiania, pulizie, parte energetica e molti altri servizi non clinici permetterebbe così di risparmiare (investendo il risparmio) e con il vantaggio di essere più efficienti dal punto di vista clinico."

È quanto emerso nel corso dell’informativa dell’assessore Federico Riboldi in Commissione Sanità sul Parco della Salute.

“Per il Sant’Anna intendiamo approfondire in quarta Commissione l’ipotesi che prevede il rafforzamento dell’Ospedale ginecologico comprensivo anche dell’Ospedale dedicato al percorso mamma-bambino”.

“Il Parco della Salute- ha concluso Riboldi- sarà una struttura sovraterritoriale, non solo per Torino e il Piemonte ma per tutt’Italia”.