Lavori con senso unico alternato, cambia la viabilità in alta Valle Cervo (foto di repertorio)

Cambia la viabilità in alta Valle Cervo. Come comunicato dalla Provincia di Biella, avranno inizio alcuni servizi di manutenzione invernale dei piani viabili, come sgombero neve e trattamento antigelo.

Così è stata disposta la limitazione temporanea del transito veicolare con restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico alternato lungo la SP 100 Valle Cervo, dal km 1+880 al km 2+050, nel comune di Andorno Micca, al km 13+290 a Piedicavallo e lungo la SP 513 Rosazza-Oropa, al km 0+850 nel territorio di Campiglia Cervo.

I cantieri, partiti ieri, 3 febbraio, saranno presenti fino al prossimo 28 febbraio, con orario 8-18.