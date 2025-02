Bi Roller inaugura la palestra per l’attività a secco

Bella festa di inaugurazione venerdì 31 gennaio alla nuova palestra Bi Roller di via Petiva 11A.

Presente tutta la squadra agonistica di grandi e piccoli e alcuni bambini dei corsi, allenatori, dirigenti, genitori e tanti amici che seguono la società sportiva di pattinaggio biellese e hanno percorso un tratto del cammino insieme a Bi Roller. Erano presenti anche gli amministratori cittadini e alcune personalità politiche di spicco del territorio.

“Finalmente abbiamo uno spazio per noi - ha spiegato il presidente e allenatore Federica Ugliengo - Abbiamo allestito l’ambiente per poter ospitare una bella palestra pesi per l’attività a secco, senza pattini che usano gli agonisti grandi, un’area relax con divano e spazio per proiettare video, poi il magazzino e un piccolo laboratorio per le manutenzioni dove ospitiamo anche l’osteopata quando viene a trattare i ragazzi. Lo spazio è di quasi 100 metri quadri e potremo anche svolgere i momenti formativi e le nostre riunioni”.