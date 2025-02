Arti marziali miste, Spazioforma Biella brilla a Torino

Grande successo per il team Spazioforma Biella al Trofeo Nazionale di MMA e Grappling, svoltosi lo scorso 25 gennaio al Palaruffini di Torino. Gli atleti guidati dal coach Basilio Tazio hanno dato spettacolo, conquistando numerosi podi e dimostrando un livello tecnico di assoluto rilievo. Luca Orizando e Najib Rmouz hanno dominato la categoria -77 kg sia nelle MMA che nel Grappling, eliminando gli avversari, spesso prima del limite, fino a trovarsi l’uno contro l’altro in finale in entrambe le discipline.

Nelle MMA il titolo è andato a Orizando, mentre nel Grappling ha avuto la meglio Rmouz. Ottima prova anche per Giacomo Saporito che, nella categoria -70 kg delle MMA, ha raggiunto la semifinale dopo una serie di combattimenti vinti, chiudendo poi con un meritato terzo posto. Nel settore giovanile, Leonardo Nucci ha brillato nel Grappling 12 anni -44 kg, ottenendo un prestigioso secondo posto dopo una finale combattuta.

Il team Spazioforma Biella si conferma una realtà di primo piano negli sport da combattimento e promette ancora grandi risultati nei prossimi mesi. Diversi di questi atleti torneranno protagonisti il 17 maggio, quando nel Biellese si terrà un importante evento di MMA professionistiche e dilettantistiche. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di arti marziali e combattimento!