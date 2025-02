Milano Unica, 40^ edizione record di adesioni FOTO

Milano Unica, il Salone italiano dei tessuti e degli accessori d’alta gamma, apre le porte della sua 40^ edizione, a Fiera Milano Rho, per presentare le collezioni della Primavera/Estate 2026 nei padiglioni 13-15 e 22-24, traguardando il record assoluto di adesioni (723) nei suoi vent’anni di storia.

Tra queste, in particolare, sono 556 (+9,5 rispetto all’edizione del gennaio 2024) quelle degli espositori presenti all’interno dei tre Saloni Ideabiella, Moda In e Shirt Avenue, 150 tra le Aree Speciali e gli Osservatori Korea e Japan, a cui si aggiungono quelle di 17 case editrici. All’incremento del numero di espositori, inoltre, è seguito un aumento della superficie espositiva, che ha registrato un +12%, rispetto all’edizione di gennaio 2024.

Sono dati significativi, frutto soprattutto della convinta partecipazione a Milano Unica delle più prestigiose aziende tessili e accessori d’eccellenza, rappresentative di tutti i distretti italiani del comparto che, malgrado il momento difficile per l’intero Made in Italy, trovano nella manifestazione un supporto irrinunciabile per la promozione internazionale delle loro produzioni.

Il consuntivo 2024, elaborato dall’Ufficio Studi di Confindustria Moda, infatti, vede un calo sia del fatturato realizzato sul mercato interno (-5,2%) che su quello realizzato sui mercati 4-5-6 febbraio 2025 – Fiera Milano Rho esteri (-8,5%), con qualche importante eccezione. La Cina, in particolare, che rappresenta con Hong Kong più del 10% del fatturato derivante dalle esportazioni, cresce del 4,8%. In crescita anche l’export di tessuti verso il Vietnam e lo Sri Lanka, che assieme pesano per il 5% delle vendite all’estero. C’è poi un dato da non sottovalutare: nei primi nove mesi del 2024 le vendite a volume hanno visto una contrazione oltreconfine più contenuta, segnando, infatti, un -1,3%.

Un dato che è possibile interpretare col fatto che si sia quasi mantenuta la quantità complessiva di tessuti esportati nel 2023, pagando però in termini di prezzi e margini e che aiuterebbe a ben sperare su un andamento migliore nel 2025. “L’importante traguardo raggiunto in questa 40a edizione di Milano Unica, con il record assoluto di adesioni, ci deve ancor più spronare nel rafforzare la sua leadership a livello internazionale. Soprattutto nel quadro di incertezza economica e di diffuse tensioni geopolitiche, è ancor più sentita la necessità di uno strumento forte e qualificato di promozione e di sostegno alla proiezione internazionale del tessile e degli accessori Made in Italy ed europei. Un comparto che, grazie alla diffusa creatività, capacità di innovazione e attenzione alla sostenibilità presente nei vari distretti specializzati, continua a rappresentare una certezza per il nostro Paese nella creazione di reddito, di lavoro, e di contributo positivo alla bilancia commerciale” ha dichiarato Simone Canclini, Presidente di Milano Unica.

“Milano Unica si pone sempre più come un contenitore di ricerca, incoraggiando il dialogo tra passato, presente e futuro a supporto dell’evoluzione della creatività. Va in questa direzione la mostra dedicata ad Anna Piaggi, una figura iconica nel mondo della moda, conosciuta per il suo stile unico e visionario, per la capacità di rompere le convenzioni e promuovere un’estetica innovativa” conclude il Presidente di Milano Unica.

Oltre a questo evento culturale e di costume, come ogni stagione, Milano Unica ospita aree speciali, diventate parti integranti del panorama espositivo, oltre a progetti trasversali legati alla creatività, all’arte, all’estetica, alla tradizione e all’innovazione tecnologica. Still Frame è una suggestiva installazione video di The Cube Archive, che approfondirà i concetti di tendenza presentati in fiera, restituendo attraverso immagini e look evocativi nuove idee e intuizioni creative. Beyond Tailoring è un nuovo progetto che nasce dalla partnership di grandi player della filiera tessile. Un percorso immersivo e multisensoriale che racconta il processo di confezione di capi menswear in tutte le sue fasi. Tra le aree speciali, sono sempre presenti Innovation Area, organizzata da TexClubTec, Sezione Tessili Tecnici di Confindustria Moda e finalizzata a valorizzare insieme a prodotti e processi innovativi, l’importanza dell’interazione tra aziende lungo l’intera supply chain. Mare di Moda, dal 2002 con i main trade show di Cannes, Miami e Londra promuove e tutela le collezioni europee di tessuti e accessori per il mare, l’intimo e l’athleisure di origine controllata.

Startup Textile Connection, con la presenza di 8 startup italiane che copriranno le più vaste aree: dall’economia circolare alla gestione degli scarti, controllo qualità, tracciabilità e soluzioni digitali. Molti gli ospiti d’onore che hanno partecipato alla cerimonia inaugurale: in collegamento il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha inviato un messaggio motivazionale, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. In rappresentanza di ICE Agenzia è intervenuto Matteo Masini, Dirigente Ufficio Beni di Consumo.

La tavola rotonda ha posto l’accento su un tema cruciale: “Tessile: la produzione è il vero lusso”, sottolineando come l’eccellenza del prodotto Made in Italy rappresenti un pilastro fondamentale e una garanzia di qualità. Moderati da Nicola Porro, vice direttore de Il Giornale, blogger e conduttore di Quarta Repubblica, i due autorevoli relatori, Toni Belloni, Presidente di LVMH Italia e Alessandra Gritti, Vice Presidente e CEO di Tamburi Investment Partners, hanno messo in luce come la filatura e la tessitura, all’origine della filiera, determinino l’andamento del mercato d’alta gamma.

“Siamo fieri che tutto il lavoro che abbiamo fatto, con dedizione, cura e convinzione, dia inequivocabilmente i suoi frutti. Questo per noi non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a migliorare e innovare. Le linee guida arrivano dai nostri imprenditori, che sono il vero successo di Milano Unica. La loro soddisfazione è e resta il nostro obiettivo principale. Il loro talento e la loro passione sono la vera forza di questo evento, che continua a crescere e a conquistare consensi nel mondo tessile a monte, costruendo le solide basi per la filiera a valle. Non mancherò mai di rivolgere il mio consueto e sentito ringraziamento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e a ICE Agenzia per la Promozione all’Estero e per l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, che ogni stagione sono al nostro fianco per contribuire in modo cruciale a far annoverare Milano Unica, tra i principali eventi fieristici di altissimo posizionamento internazionale. Grazie, infatti, alla rete degli Uffici ICE all’estero, saranno presenti a questa edizione 161 ospiti internazionali, tra buyer, giornalisti e influencer, provenienti da oltre 20 mercati europei ed extraeuropei. Ringrazio, inoltre, il nostro fedele partner Banca Sella e il prezioso sostegno di Lauretana”, conclude Massimo Mosiello, Direttore Generale di Milano Unica.

Arrivederci alla 41^ edizione di Milano Unica, l’8, il 9 e il 10 luglio 2025