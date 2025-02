Filo a Milano Unica con un’anteprima d’eccezione

Dal 4 al 6 febbraio 2025 Filo è a Milano Unica (Fiera Milano – Rho), nello spazio dedicato del Padiglione 13 della fiera, all’interno dell’area “MULand”.

La presenza di Filo a Milano Unica è una consuetudine ormai di lunga data, che evidenzia il ruolo cruciale di una filiera tessile unita. Questa volta però si arricchisce con un evento del tutto particolare: nei tre giorni di fiera, Filo presenta in anteprima assoluta alcuni prototipi della Filo Capsule Collection, che sarà esposta nella sua interezza alla 63a edizione di Filo.

Il progetto della Filo Capsule Collection ha caratteristiche rivoluzionarie nel panorama fieristico internazionale: per la prima volta una fiera produce una collezione di tessuti, realizzati a partire dai filati dei suoi espositori.

L’obiettivo di Filo è mostrare ai professionisti del tessile le grandi potenzialità di sviluppo dei materiali esposti in fiera, mentre il punto di partenza è uno dei fiori all’occhiello di Filo: le proposte sviluppo prodotto, in questo caso quelle lanciate a dicembre 2024 attraverso le suggestioni dei temi tessili riuniti in “Collages”.

La Filo Capsule Collection è un esempio perfetto di collaborazione e sinergia tra tutti i protagonisti della filiera tessile presenti a Filo: le filature, le tintorie, la nobilitazione, il finissaggio, il ricamo e la tessitura, per un risultato che propone prototipi di tessuto di grande qualità e originalità, caratterizzati da una completa tracciabilità.

Vi aspettiamo nello spazio riservato a Filo nell’Area Tendenze di Milano Unica, dal 4 al 6 febbraio 2025 a Rho Fiera Milano, per vedere e toccare con mano i primi prototipi della Filo Capsule Collection!