Aggredito al Parco della Burcina da alcuni cani, identificato il proprietario

Lo scorso 22 dicembre è stato inviato al Nucleo Carabinieri Forestale di Sordevolo, a mezzo pec, dall'ospedale di Ponderano, un referto di pronto soccorso all’autorità giudiziaria di documentata prognosi di 6 giorni per “morso di cane “ derivante da aggressione di cani nei confronti di un cittadino residente nel Vercellese, avvenuta all’interno del Parco della Burcina.

La persona aggredita, identificata nel referto, è stata contattata telefonicamente da militari del Nucleo Carabinieri Forestale in riferimento al fatto di cui era stato vittima dovuto alla mancata custodia dei cani. Lo stesso soggetto, in data 16 gennaio, si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Novara, dove ha sporto denuncia/querela a carico di ignoti per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 del codice penale.

Nel frattempo i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sordevolo hanno proseguito nell’attività d’indagine volta all’identificazione dei cani aggressori e, nei giorni successivi, hanno contattato il guardia parco della Burcina che ha riferito loro che nei giorni susseguenti l’aggressione aveva avuto modo di osservare un piccolo branco formato da tre cani che si è introdotto all’interno del parco, sbarrando la strada ringhiando, nei confronti di un visitatore con un cane al guinzaglio.

Nella circostanza, il guardia parco ha ripreso i tre cani a video, stante il divieto di lasciare vaganti i cani e la conseguente problematica della pubblica incolumità nei confronti dei visitatori il parco ed anche degli animali che lo popolano. I video effettuati in questa circostanza, confrontati con la dettagliata descrizione fornita dal denunciante e da fotografie che lo stesso aveva effettuato in una fase successiva, hanno permesso l’identificazione dei cani aggressori.

Così i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sordevolo, attraverso le ricerche effettuate in anagrafe canina, hanno proceduto all’identificazione dei proprietari/detentori dei cani responsabili dell’aggressione avvenuta in data 22 dicembre, all’interno della Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza”. Il giorno 24 gennaio 2025, il proprietario degli animali, è stato segnalato alla Procura di Biella, per lesioni personali e per omessa custodia di animali, ai sensi degli art. 40 c. 2 , art. 590 e art. 672 del codice penale.