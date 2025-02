Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Febbraio 2025, «P» come PA

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella – PA è parola che accompagna il secondo mese del nuovo anno come si ritrova in Gianrenzo Clivio e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi

Pa avv. ▪ 1 non [seconda parte dell’avverbio binario di negazione in francese – e.g.: “ne me quitte pas” – che in piemontese invece si usa da solo, collocato dopo il verbo, nei casi di negazione enfatica in alternativa al consueto “nen”; di solito si usa quando nell’italiano regionale piemontese e lombardo si usa l’avverbio negativo “mica / miga / mia”] || it ses pa mnì fòl? = sarai mica diventato matto? || a-i é pa ‘l feu = non c’è mica il fuoco, non c’è poi tutta quella fretta! || i seu pa nen, se spìrit i sareu, o i sareu còrp, ma i seu franch ben che un di i marcc-reu da sol sla tèra piemontèisa [Clivio] = non so proprio se sarò spirito o se sarò corpo, ma so con certezza che un giorno marcerò da solo sulla terra piemontese || tacà a la cros patanùa … as sent an sla fiòca gelà lë schërziné d’un pass ch’a lassa pa ‘d pianà [Tavo] = accanto alla croce nuda … si sente sulla neve ghiacciata lo scricchiolìo d’un passo che non lascia impronta 2 nemmeno, neppure || bon, mi i son content, pa manca ‘d dilo për mi, ëd vòlte i m’ambrasso come s’i fussa artrové e ‘m fà gòj esse an sle garàude bin ardì, s-cionfo ‘d rije, ‘me ‘n fòl, tut sol, fin-a a chërpé [Tavo] = bene, io sono contento, non c’è [nemmeno] bisogno che di dirlo per me, delle volte mi abbraccio come se mi fossi ritrovato, e gioisco di essere ben saldo sui trampoli (gambe lunghe e magre), scoppio a ridere come un matto, tutto solo, fino a crepare