Bivio delle superiori? Ecco come fare chiarezza

Ultimi giorni per iscrivere i figli alla scuola superiore e prima scelta che viene fatta in collaborazione tra la famiglia e i figli.

Essendo sia una professionista che una mamma di una tredicenne che ha dovuto fare questa scelta, capisco perfettamente le piccole e grandi ansie che ci sono da entrambe le parti. Ed è proprio per questo che propongo una serie di spunti per accompagnare i ragazzi a decidere ora che le scuole sono state visitate.

Diventiamo un punto di riferimento:

Per prima cosa dobbiamo ricordarci che la scelta è loro: meglio una scelta sbagliata (rimediabile) che rimpiangere tutta la vita di non avere provato o sentirsi rinfacciare di averli obbligati a fare una scuola piuttosto che un’altra. È una grandissima occasione per abituare i nostri figli a scegliere e far capire che è meglio sbagliare da soli che far decidere agli altri per la nostra vita.

Ascoltiamo attivamente, prestando attenzione a ciò che i figli ci dicono e cercando di capire le loro motivazioni. Offriamo supporto emotivo e pazienza, incoraggiandoli ad esprimere paure ed ansie. Consideriamo le loro passioni e i loro talenti: Quali sono le sue materie preferite? Quali sono le attività che lo appassionano nel tempo libero?

Le prospettive future: Ricordiamoci che il 50% dei lavori che oggi sembrano sicuri tra 5 anni molto probabilmente non esisteranno più... ulteriore motivo per far seguire le proprie passioni. Ascoltiamo l'opinione degli insegnanti che vedono i nostri figli in altri contesti. Ricordiamogli che può sempre cambiare scuola se si accorge che non è la scelta giusta.

Evitiamo di:

Trasmettere le nostre ansie: Sono nostre, non loro; Promettere un futuro lavorativo certo: Il mondo del lavoro è in continua evoluzione; Paragonarlo a te stesso o ad altri: Ogni ragazzo è unico; Imporre le nostre scelte: La decisione finale spetta al figlio.