Rincari energetici a Cossato, il Comune sostiene le famiglie.

Fino al 14 marzo 2025, le famiglie residenti a Cossato potranno presentare domanda per ottenere un contributo economico a sostegno dei rincari energetici relativi al 2024. L'iniziativa è promossa dal Comune di Cossato per aiutare i cittadini ad affrontare l'aumento dei costi energetici, che nell’ultimo periodo imperversano.

Le domande dovranno essere presentate presso gli uffici comunali di Villa Ranzoni, in Via Ranzoni 24, previa prenotazione telefonica ai numeri 0159893510 o 0159893507. Il bando e il modulo per la domanda sono disponibili online sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Notizie" o nell'area tematica "Servizi Sociali". In alternativa, possono essere ritirati direttamente presso gli uffici comunali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri sopra indicati.