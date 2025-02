Croce Rossa, 180 ospiti a Cavaglià per il Pranzo dell’Amicizia

Domenica 26 gennaio, nel salone polivalente di Cavagliá, si è tenuto il Pranzo dell’Amicizia 2025 della Croce Rossa che ha accolto circa 180 ospiti.

“Questo appuntamento, al quale siamo molto legati, è sempre un’occasione di festa che ci commuove e rinnova in tutti noi la volontà di fare qualcosa di bello e speciale per la nostra comunità – si legge nel post del comitato di Cavaglià della CRI - Ringraziamo tutti i nostri ospiti per aver reso questa giornata ricca di momenti di gioia, l’amministrazione comunale di Cavaglià, tutti gli amministratori dei comuni del nostro territorio ed i rappresentanti delle forze dell’ordine per la loro sempre fattiva collaborazione e per il sostegno alle nostre iniziative. Un ringraziamento speciale, inoltre, va ai ragazzi della Festa dei Giovani che quest’anno ci hanno dato un grande supporto durante tutta la giornata”.