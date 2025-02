Alpini in lutto, è andato avanti Franco Solio: il ricordo del gruppo di Roasio e Villa del Bosco (foto di repertorio)

Alpini in lutto per la morte di Franco Solio, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 87 anni. A ricordare, in queste ore, lo storico capogruppo, nonché socio fondatore, le penne nere del gruppo di Roasio e Villa del Bosco: “Partecipiamo al dolore della famiglia – si legge nel post apparso sui loro canali social – Sarai sempre presente nelle nostre attività e nei nostri cuori”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Domus, si svolgeranno a Roasio Santa Maria alle 15 di giovedì 6 febbraio nella chiesa parrocchiale. Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario alle 18.30 di domani.