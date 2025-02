Raduno di recupero Mushin a Valdilana

Raduno di recupero Mushin – Palestra di Ronco, Valdilana.

Un appuntamento ormai tradizionale per l’Asd Mushin, un’occasione speciale per tutti gli associati. Giornata di allenamento gratuito per recuperare le ore perse durante le festività natalizie. Un evento che riunisce karateka di tutti i corsi del territorio, per affrontare insieme discipline tradizionali e alternative.

4 ore di allenamento, alternando momenti collettivi e sessioni suddivise per grado, per approfondire al meglio in base al livello di ciascun atleta.