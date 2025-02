Confartigianato Biella sul credito elevato: "Ne giovano le banche e ci perdono le PMI"

“Apprezzabile il taglio dei tassi deciso oggi dalla Bce, ma il costo del credito per le imprese rimane sempre molto alto e rischia di frenarne gli investimenti e l’impegno ad affrontare le transizioni green e digitale. Nell’ultimo biennio l’aumento dei tassi d’interesse ha comportato 44,3 miliardi di maggiori oneri finanziari per le aziende e un calo dei prestiti che per le piccole imprese è arrivato addirittura all’8%”.

Lo sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli commentando il taglio di 25 punti base dei tassi di riferimento da parte della Banca Centrale Europea.

“L’alto costo del denaro – fa rilevare Granelli – rischia di compromettere l’espansione dei nostri imprenditori sui mercati internazionali, in una fase in cui dobbiamo fare i conti con il rischio dell’imposizione di dazi commerciali da parte degli Usa e con le incertezze geopolitiche a livello mondiale”.

“A tutto questo – aggiunge il Presidente di Confartigianato – si aggiungono le rigidità delle norme su Basilea3+ imposte alle banche. Condividiamo le richieste avanzate in questi giorni dal Presidente dell’Abi Antonio Patuelli ai legislatori europei per la revisione delle regole dell’Autorità Bancaria Europea. L’assetto normativo europeo mal si adatta ai cambiamenti sempre più repentini del mercato e penalizza soprattutto le piccole imprese, poiché rende poco conveniente per le banche finanziare lo small business”.