L'Osservatorio Astronomico Biellese presenta "Il colore della luce": un viaggio alla scoperta del cosmo.

Venerdì 7 febbraio, alle consuete ore 20:45, l'Osservatorio Astronomico Biellese ospiterà una nuova serata del corso di astronomia dell'Unione Biellese Astrofili (UBA), dedicata al tema “Il colore della luce”. A guidare l'incontro sarà Flavio Frassati, che accompagnerà i presenti in un viaggio alla scoperta della natura ondulatoria della luce, approfondendo il ruolo della radiazione elettromagnetica nello studio del cosmo.

L'argomento, apparentemente semplice, rivelerà in realtà molteplici aspetti affascinanti: dalla composizione delle stelle alla loro temperatura, età, rotazione e distanza. Informazioni preziose che possiamo ottenere proprio grazie alla luce che esse ci inviano. Durante la serata verranno utilizzati alcuni strumenti in dotazione all'Osservatorio, tra cui un prisma di Amici (o di Newton) e uno spettroscopio, per comprendere meglio il fenomeno.

L'incontro si terrà presso la sede dell'Osservatorio, in via S. Clemente 50 - Occhieppo Inferiore.