Incidente a Gaglianico, conducente trovato alla guida con patente revocata

I Carabinieri nella mattina del 2 febbraio intorno alle 5,30 sono intervenuti a Gaglianico lungo via Candelo per effettuare i rilievi per un incidente autonomo, e alla guida del mezzo hanno trovato un 42enne residente a Sandigliano con la patente revocata.

Non è ancora chiaro se il mezzo sia suo o se gli sia stato prestato. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso, compresi quelli tossicologici.

Oltre alla denuncia per essere stato trovato alla guida con patente revocata, si dovrà infatti accertare anche se il 42enne fosse anche ubriaco.