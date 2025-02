Buongiorno, volevo ringraziare i volontari e medici della Croce Rossa di Biella per la professionalità e delicatezza in cui sono intervenuti ieri sera per soccorrermi dopo una brutta caduta in casa fratturandomi femore.

Un grande grazie al Pronto Soccorso di Biella e a tutti gli operatori del 118 che mi hanno aiutato con ben due ambulanze, un particolare grazie a tutti, ancora mille grazie.