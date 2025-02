Lunghe code sulla SP 419 della Serra, la Provincia di Biella chiede chiarimenti.

Sono numerose le segnalazioni giunte alla Provincia di Biella riguardo al cantiere di manutenzione attivato lungo la Strada Provinciale 419 della Serra, nei pressi della galleria. Il cantiere, aperto dalla Città Metropolitana di Torino, è regolato da un impianto semaforico che impone tempi di attesa estremamente lunghi, circa 15 minuti, causando notevoli disagi agli automobilisti.

Trattandosi della principale via di collegamento tra il Biellese e la regione valdostana, il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, è intervenuto ufficialmente sulla questione. Nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, ha inviato una nota scritta al Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e al Servizio Viabilità della Città Metropolitana, chiedendo chiarimenti sulla gestione del cantiere e sulle modalità di regolazione del traffico.

«Ti chiedo delucidazioni in merito alla durata del cantiere, non avendo mai ricevuto l’ordinanza di istituzione del senso unico alternato – ha scritto Ramella Pralungo – e di verificare la possibilità di riduzione dei tempi di attesa che al momento ci risultano di oltre 15 minuti, non giustificabili considerata la lunghezza della galleria di poco più di un chilometro».

La palla passa ora alla Città di Torino, che dovrebbe adottare misure al fine di migliorare la viabilità e garantire tempi coerenti con i lavori previsti.