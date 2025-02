Alpini, da Verona a Biella per prepararsi all'Adunata: in visita i delegati di Soave - Foto Cagnazzi.

Proseguono i preparativi per l’Adunata degli Alpini 2025 a Biella. Negli ultimi giorni una delegazione proveniente da Soave (VR) ha effettuato un sopralluogo in città per valutare gli spazi destinati alle installazioni e alla gestione logistica dell’evento. L'incontro non è un caso isolato e sono in molti i gruppi da tutta Italia che nelle prossime settimane si incontreranno per coordinare i dettagli tecnici e definire disposizione delle strutture e modalità operative.