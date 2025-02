Valdilana sotto i 10.000 abitanti, osservazioni della minoranza

Alla notizia che Valdilana, Comune nato dalla fusione tra Soprana, Trivero, Mosso e Valle Mosso, la minoranza "Cambiamento per Valdilana" del capogruppo Roberto Costella ha diramato una nota con il proprio pensiero.

"Parole parole parole” sono quelle che escono dalla bocca del sindaco Carli quando commenta la notizia che Valdilana è scesa sotto i 10.000 abitanti. Che questo accadesse era scontato, previsto da anni. Il calo demografico colpisce tutte le realtà, molto di più quelle montane, quindi questa notizia non è una sorpresa. Ma leggere la dichiarazione del sindaco che afferma che Valdilana si distingue da altri comuni per l’offerta dei servizi fa proprio sorridere (per non piangere). Certo, ce lo ripetono continuamente, che nessun servizio è stato eliminato, ma la maggior parte è stato accentrato e spesso scomodo da raggiungere per chi non è auto munito o per gli anziani, data la conformità del nostro territorio. Navette o trasporti assenti se non grazie alle associazioni di volontariato (sante associazioni!). Nessun servizio migliorato viste le tante lamentele che continuamente vengono fatte da cittadini che restano immancabilmente senza risposte perché viene utilizzata la tattica del “lasciamo passare il tempo, tanto poi la gente si dimentica”. Leggiamo anche che si vuole rendere il comune attrattivo per nuovi residenti e attività, ma si è già vista finora un’aiuola rifatta, un fiorellino in più, una rotonda abbellita, una ringhiera ridipinta, una riqualificazione di un borgo? É chiaro che il “bello” non interessa a questa amministrazione e se Valdilana non ha niente di bello come fanno ad insediarsi nuove coppie o nuove famiglie? Con i prezzi irrisori delle case e la natura che ci circonda dovremmo avere la fila di acquirenti invece restano vuote. C’è in progetto da anni un “centro abitativo per anziani” in una ex scuola completamente fuori dal centro abitato e pertanto scomoda, ma dove sta la coerenza? Evidentemente il “piano strategico” portato avanti in questi anni non ha nulla di “strategico” e continua ad andare nella direzione sbagliata. Invece di “parole, parole, parole” i cittadini avrebbero diritto di vedere fatti concreti. Continuiamo a chiederci dove vanno a finire i soldi della fusione così tanto osannati, che dovevano essere destinati ad investimenti veri e garantire la crescita e miglioramento del territorio.

Cambiamento per Valdilana