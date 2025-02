Biciclette abbandonate tornano in pista, fra il Comune di Tollegno e la Ciclofficina uno scambio per la solidarietà

Il Comune di Tollegno ha provveduto a donare alla Ciclofficina Thomas Sankara una decina di bicilette giacenti da anni nei suoi magazzini.

Nell’ottica di favorire la pratica del riuso e riciclo (a maggior ragione in questo caso!) l’Amministrazione comunale, verificata la pluriennale giacenza nei magazzini del Comune di una decina di bicilette regolarmente inserite nell’elenco degli oggetti smarriti e mai reclamate nonostante i tentativi di evidenza pubblica, le ha messe a disposizione dell’Associazione di volontariato sociale che da tempo si occupa della riparazione e manutenzione di biciclette per donarle a persone in difficoltà che hanno problemi di mobilità e impossibilitate a sostenere le spese di un’automobile.

In un’ottica di reciprocità che segua gli stessi principi di riuso e riciclo, l’Associazione Thomas Sankara ha, a sua volta, fatto dono al Comune di Tollegno di alcune biciclette da bambino per implementare la dotazione comunale utile alle lezioni di educazione stradale tenute, presso la Scuola primaria del paese, da Roberto Germanetti, agente della Polizia Locale di Tollegno.

ASSOCIAZIONE THOMAS SANKARA

L'associazione prende il nome da Thomas Sankara per ricordare l’impegno del primo presidente del Burkina Faso dal 1983 al 1987. Uomo di cultura e musicista, diede vita a una rivoluzione panafricana contro i colonialismi finanziari e le nuove schiavitù e lottò per la cancellazione del debito coloniale, la sovranità alimentare, il disarmo e i diritti delle donne. L'azione dell'associazione Thomas Sankara è orientata verso la costruzione della comunità accogliente e si impegna a migliorare le condizioni di vita di coloro che si trovano in difficoltà economiche e sociali. Gestisce una ciclofficina per il recupero e la riparazione di vecchie biciclette, per permettere a migranti e cittadini italiani in difficoltà di acquisire autonomia negli spostamenti.