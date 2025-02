Thunder: dai primi concerti al sogno dell’album, i giovanissimi biellesi pronti a lanciarsi nel mondo della musica VIDEO

Nel panorama musicale biellese sta emergendo una nuova e promettente realtà: i Thunder, una band composta da giovanissimi musicisti con un sogno nel cassetto: sfondare nel mondo della musica e pubblicare il loro primo album.

Il gruppo è formato da cinque ragazzi, ognuno con una forte passione per il proprio strumento e un preciso riferimento musicale. Il più giovane della band è Nicola, 12 anni, tastierista che si ispira ai Deep Purple e che, nonostante la giovanissima età, ha già le idee chiare: realizzare un album con i suoi amici. Alla batteria troviamo Alessandro, 13 anni, amante del rock pop, che ha come riferimento il batterista degli AC/DC. Alla chitarra c’è Samuele, 15 anni, il più incline al rock metal e hard rock, determinato a lasciare il segno nel panorama musicale e da sempre seguace di Angus Young, artista prediletto. Il basso è nelle mani di Irene, che ha la fortuna di essere seguita direttamente dal bassista di Irama, dal quale ha la possibilità di apprendere i trucchi del mestiere. Infine, la voce della band è Aurora, 17 anni, la cui passione per la musica nasce dall’ascolto di artisti come Irama, Arisa e Laura Pausini, con i quali è cresciuta.

Nonostante l’età, i Thunder hanno già calcato diversi palchi e raccolto numerosi applausi. Il debutto è avvenuto a Croce Mosso, seguito da esibizioni al New Wood di Gaglianico, alla scuola Sonoria e a Ponzone. La risposta del pubblico è stata entusiasta, con tanti complimenti e incoraggiamenti che spronano i ragazzi a dare sempre il meglio. Oltre alle esibizioni live, la band ha già registrato un primo singolo, che sta raccogliendo numerosi ascolti e feedback positivi: "Ci fa molto piacere che le persone ci ascoltino e ci forniscano consigli e pareri utili a migliorare" raccontano i ragazzi, determinati a crescere artisticamente.

La band è ora rivolta al prossimo appuntamento: il 28 febbraio si esibirà all’Open Mic di Biella, portando sul palco una scaletta di otto brani, fra cui il primo singolo ufficiale e un secondo, in fase di sviluppo. L’obiettivo è continuare a migliorarsi e divertirsi, cercando di trasmettere ad un pubblico crescente la passione per la musica, diffondendo a tutti l’energia dei Thunder.