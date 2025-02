Riascoltati per voi: Faith No More - Sol Invictus (2015)

Quinto appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Oggi ci immergiamo in uno dei ritorni più attesi e sorprendenti della scena musicale, un evento che all’epoca aveva generato grande aspettativa e curiosità. Dieci anni fa, questo disco arrivava come una vera e propria fiammata nel panorama rock mondiale, con il suo mix inconfondibile di sonorità moderne e nostalgia. Vi sto parlando di “Sol Invictus” dei Faith No More. Ma cosa lo ha reso così speciale? Riscopriamolo insieme.

Nel 2015, l’industria discografica era già in pieno cambiamento. "Sol Invictus” si colloca in un panorama dove i generi si mescolano e si influenzano continuamente. Se guardiamo agli altri dischi pubblicati nello stesso anno, si può notare e ascoltare come il rock alternativo e il metal stessero attraversando una fase di ricerca. Ma i Faith No More tornavano con un album che sembrava un’epica rinascita, una confessione e un esperimento al contempo. “Sol Invictus”, secondo me si distacca nettamente dagli altri, rimanendo fedele alla sua identità storica, mentre molte altre band si trovavano ad adattarsi alle nuove tendenze.

“Sol Invictus” è il disco che ci riporta al cuore stesso dei Faith No More. La voce di Mike Patton, sempre iconica e imprevedibile, si alterna tra momenti di sperimentazione e di rabbia contenuta. La band suona come se fosse tornata per scrivere un capitolo finale, ma al contempo vuole lasciare qualcosa di aperto.

La traccia di apertura, “Sol Invictus”, è un brano che prende vita in modo atmosferico, come se volesse mettere subito le carte in tavola. In “Superhero”, la batteria di Mike Bordin e il basso di Bill Gould sono potenti, ma la chiave di volta è proprio quella sensazione di tensione crescente che attraversa l'intero album. Questo disco non è solo durezza: in “Cone of Shame" incarna quella miscela di disagio e malinconia che ha sempre contraddistinto la band, rendendola inconfondibile nel panorama musicale. Poi c’è un lato del tutto sperimentale di questo disco che io apprezzo molto: vi sto parlando di “Sunny Side Up” e “Separation Anxiety”, che spingono i confini del rock verso territori psichedelici e inquietanti. Per non parlare del finale a sorpresa con "From the Dead”, si tratta di una canzone particolare rispetto al resto dell'album: ha un tono più malinconico e melodico, quasi in contrasto con l'energia e l'aggressività che caratterizzano gran parte del disco. Essa, infatti si distingue per un'atmosfera rilassata e vagamente folk, con la voce di Mike Patton che si fa più intima e riflessiva, accompagnata da una strumentazione essenziale.

Ai giorni nostri, “Sol Invictus” resta un’opera che vale ancora la pena di essere ascoltata. Dieci anni sono passati velocemente e l’album non ha perso il suo mordente. È un viaggio tra alti e bassi, che esplora le inquietudini della vita e del mondo.

I miei brani preferiti sono: "Superhero"; "Cone of Shame"; "Sunny Side Up"; "Separation Anxiety" e "From the Dead".

Voto: 8

Tracce:

1) Sol Invictus – 2:37

2) Superhero – 5:15

3) Sunny Side Up – 2:59

4) Separation Anxiety – 3:44

5) Cone of Shame – 4:40

6) Rise of the Fall – 4:09

7) Black Friday – 3:19

8) Motherfucker – 3:30

9) Matador – 6:08

10) From the Dead – 3:06

Durata: 39 minuti.

Formazione:

Mike Patton (voce); Jon Hudson (chitarra); Bill Gould (basso); Roddy Bottum (tastiera, voce) e Mike Bordin (batteria).

Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su “Sol Invictus”, ma anche sui Faith No More e sull'impatto che la loro musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.

Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!