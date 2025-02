Accademia Perosi, per la serie Y Szymanowski, Kreisler e Sibelius

Mercoledì i giovani artisti della Serie Y si esibiranno in opere di tre grandi compositori: Karol Szymanowski, Fritz Kreisler e Jean Sibelius.

Szymanowski, con la sua Sonata op. 9, ci guiderà attraverso le armonie del folklore polacco e dell’impressionismo, esprimendo una profonda intensità emozionale.

Kreisler, nel Recitativo e scherzo, Capriccio op. 6, fonderà virtuosismo e liricità, alternando momenti di introspezione a esplosioni di felicità.

Sibelius, nell'Allegro moderato del Concerto per violino e orchestra op. 47, offrirà un dialogo drammatico che catturerà l’essenza della Finlandia.

Mercoledì sarà un’occasione irresistibile per scoprire un repertorio che ha segnato la musica, con le voci uniche di Szymanowski, Kreisler e Sibelius.

Sul palco dell'Accademia:

Sofija Vasecka è nata a Riga nel 2007. Ha iniziato a studiare violino all'età di 5 anni e attualmente, avendo 16 anni, studia alla Emila Darzina Music School di Riga con la sua insegnante Nelli Sarkisyan. Dal 2024 è studentessa della classe di violino di Pavel Berman all'Accademia Perosi di Biella. Sofija ha partecipato alle International Kloster Schontal Masterclasses (2020-2023, Germania); Masterklass Haus Marteau (2021-2023, Germania). Ha seguito masterclass dirette da Petru Munteanu, Krsyztof Wegrzyn, Paul Roczek, Axel Strauss, Annette Unger. Sofija ha suonato come solista con la Latvian National Symphonic Orchestra e come violinista nell'orchestra. Ha anche suonato musica da camera con l'Amadeusensemble dalla Danimarca. Sofija ha partecipato ai seguenti concorsi e festival internazionali: Teodora Reitera Foundation Competition for Young Musicians, categoria di specialità violino (1° premio; 2023, Lettonia); Concorso nazionale lettone per giovani musicisti, categoria archi (1° premio; 2023, Lettonia); 19° Concorso internazionale per violino Kloster Schontal (2022, Germania); Concorso internazionale Grumaux per giovani violinisti (2020, Belgio); 61° Concorso per violino Kocian (2° premio; 2019, Repubblica Ceca); Concorso nazionale lettone per giovani musicisti, categoria archi (2° premio; 2018, Lettonia); Concorso internazionale Talent Center per giovani violinisti (2° premio; 2017, Lettonia); 5° Concorso internazionale Saulius Sondeckis per giovani violinisti (vincitore; 2017, Lituania) e altri.

Il “Duo Kreutzer” si è formato nel 2022 sotto la guida del Maestro Antonio Valentino docente di musica da camera al Conservatorio di Torino e direttore artistico dell'Unione Musicale di Torino. Il duo è formato da Andrea Scapola (violino) e Matteo Buonanoce (pianoforte). E’ attualmente iscritto alla classe di musica da camera del Maestro Antonio Valentino nel Biennio Accademico del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e all’Accademia Perosi di Biella nella classe di musica da camera del Maestro Maria Meerovitch. Il Duo Kreutzer ha partecipato a numerosi concorsi internazionali, ottenendo premi e riconoscimenti speciali. Tra i più importanti ricordiamo il “Primo Premio Assoluto” nella categoria Duo Performance al WORLD GRAND PRIX International Music Contest e il premio “Gold Star” e “Best Sonata Performance” rilasciati dal MUSIC & STARS AWARDS, il “primo premio " al GOLD International Classical Music Competition GICMC, il “primo premio” al Birmingham International Music Competition, il “primo premio” al IMCV - International Mozart Competition Vienna, il "secondo premio" al Concorso Internazionale Bthvn Wien, il "secondo premio" al Concorso Internazionale Clara Schumann, il "secondo premio" al Concorso Europeo Di Musica Citta' Di Moncalieri e il “secondo premio” al LCMC London Claassical Music Competition. Tra le Masterclass più recenti citiamo la Masterclass del M° Maria Meerovitch e del M° Pavel Berman presso l’Accademia Perosi di Biella e quella con il Trio Debussy presso l'Accademia di Musica di Pinerolo. Il “Duo Kreutzer” è stato partecipe di numerose rassegne musicali: quella ad Aix Les Bains per il Festival Nuits Romantiques, quella al Conservatorio di Torino “Tre Latitudini”, la rassegna Viotti Day per Camerata Ducale, concerti per Casa Teatro Ragazzi nella sede di Torino, due concerti per il Circolo Culturale Antica Abbadia, nell'ambito del progetto "La scuola al centro del quartiere", un concerto per la Fondazione Educatorio della Provvidenza di Torino, e molte altre esibizioni per le quali hanno riscosso il plauso del pubblico-