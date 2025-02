Pallavolo: TeamVolley scivola in casa, Moncalieri vince 3-1 a Lessona

Prima o poi doveva accadere, e questa volta l’avversario era sia forte che agguerrito. Il Bonprix TeamVolley perde la sua prima partita casalinga stagionale in Serie B2 nazionale: 3-1 a Lessona, sotto i colpi del forte Ascot Lasalliano Moncalieri.

Rientra Filippini nel ruolo di opposto, con Caimi palleggio e Fizzotti libero. Diego e Gualinetti in banda, Bonini e Fallarini centrali.

Primo set che parte punto-a-punto, sulla falsa riga del match d’andata alla periferia di Torino. Sono le ospiti a dare la prima spallata alla frazione sul 13-16; coach Fabrizio Preziosa chiama subito il tempo e le sue ragazze riprendono velocemente in mano il parziale. Entrano Daffara e Sola, nel classico cambio palleggio-opposto. Il finale è una partita a scacchi: Lasalliano ferma il gioco sia sul 22 che sul 23 pari, la panchina lessonese ricambia sul 23-24. Ogni palla pesa, le azioni si spezzano, ma il Bonprix si impone 27-25 grazie a un tocco preciso di Gualinetti.

Molto meno equilibrata la seconda frazione, in cui Moncalieri prende il controllo e scappa fin da subito. Il primo time-out del TeamVolley arriva sul 5-8, poi ancora sul 17-19. Il gap rimane più o meno invariato, il recupero questa volta non riesce e sul 19-25 è parità.

Terzo set che conferma il momento negativo. L’Ascot tiene un vantaggio ancora più largo, come confermano i tempi chiamati da coach Preziosa sull’1-6 e sul 10-18. Lo staff biancoblù prova a rimescolare le carte: battezzano il campo Francoli, Macchieraldo, Biasin, De Carlini e anche il secondo libero Spinello, rientrano Daffara e Sola. C’è una piccola reazione, che costringe le torinesi ad un time-out cautelativo, ma la frazione si chiude comunque 18-25.

Quarto set senza storia, nettamente sulla falsa riga dei due precedenti. Ci si limita alla sequenza dei parziali: 4-8, 7-14, 15-21 e 20-25.

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Partiamo dal presupposto che per la prima volta è stato violato il nostro campo di casa: abbiamo resistito per un girone intero, ma dobbiamo dare tutto il merito alle nostre avversarie, che hanno fatto una partita davvero di alto livello, vincendo con merito. Le loro attaccanti di riferimento sono salite di tono, rispetto al primo set, decidendo le sorti dei singoli scambi, dei set e quindi anche della partita. Il risultato non è in discussione. Da parte nostra abbiamo retto l’urto nel primo set, in alcuni momenti siamo andate sotto di tre punti, rintuzzando però sempre le loro fughe. Nel testa-a-testa abbiamo giocato bene, di squadra, lavorando a muro-difesa e rispondendo ad ogni colpo. Nel secondo abbiamo mostrato qualcosa in meno in attacco rispetto a Moncalieri, hanno scavato così un solco che non siamo riusciti a colmare. Nel terzo e nel quarto sono salite a un livello che abbiamo faticato ad arginare, abbiamo cercato di tenere un punteggio non troppo severo ma le frazioni sono state tutte a loro favore. La prestazione a livello corale e di personalità è stata buona: non abbiamo mai mollato e, nel momento in cui le cose andavano molto male, ci abbiamo sempre provato. Ora dovremo concentrarci sulla qualità, su quello che ci può far salire di livello. Non troveremo sempre squadre strutturate come Moncalieri, possiamo a nostra volta fare una pallavolo efficace e migliorare. Lavoreremo su questo aspetto”.

Il tabellino

SERIE B2 Girone A - 14a giornata

BONPRIX TEAMVOLLEY – Ascot Moncalieri ToPlay 1-3

(27-25/19-25/18-25/20-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Daffara 3, Gualinetti 12, Biasin 1, Francoli 1, Sola 4, Macchieraldo 2, Bonini 5, Fallarini 7, De Carlini 1, Diego 13, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.