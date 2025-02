Chiavazza, avanti tutta con il cantiere del nuovo supermercato lungo via Milano FOTO

Avanti tutta a Chiavazza con il cantiere del nuovo iper lungo via Milano, a Biella Chiavazza. Le ruspe sono al lavoro ormai da qualche settimana per la realizzazione del nuovo Tigros, il supermercato numero 24 in città.

Grazie al contributo della società Prato 2 che lo realizza si sono potuti anche completare i lavori a carico dell’impianto di illuminazione del campo di Chiavazza di viale Venezia, e non è tutto. Ci sono altri progetti in cantiere che saranno realizzati sempre con gli oneri di urbanizzazione, come la riapertura del centro anziani che si trova in via Gamba.

A dare il via libera al nuovo supermercato era stato il consiglio comunale martedì 20 febbraio, quando Palazzo Oropa aveva anche detto sì a Le Vette ai confini con Gaglianico e al recupero dell'ex Upim. In questa occasione aveva votato sì anche Lega Nord che inizialmente si era astenuta. Dietro alla scelta la volontà di intervenire in un contesto di degrado sociale, urbanistico ed economico.

Molto soddisfatta dell'operazione l'assessore al Commercio Anna Pisani: "Parliamo di una zona in un quartiere periferico come Chiavazza che verrà riqualificata. Il nostro obiettivo è andare incontro a tutte le fasce della popolazione a gente di tutte le età. Questo supermercato potrà essere raggiunto a piedi anche dagli anziani e offrirà alla città e non solo, prodotti con ottimo rapporto qualità-prezzo. Da parte nostra vuole essere un segnale di attenzione per quartieri fuori dal centro".