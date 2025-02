Intervista a Ida Castiglioni: navigatrice e giornalista, a Palazzo Ferrero

Sabato 15 febbraio 2025, ore 15:30 a Palazzo Ferrero è in calendario l' Intervista a Ida Castiglioni: navigatrice e giornalista.

Lega Navale Biella, in collaborazione con VocidiDONNE, come anteprima della rassegna Viaggio 6° edizione, nel contesto di Palazzo Ferrero Miscele Culturali, è lieta di invitare il pubblico all’incontro con Ida Castiglioni, prima donna italiana ad aver completato la leggendaria regata transatlantica in solitaria OSTAR (Original Single-handed Trans-Atlantic Race).

Navigatrice e giornalista, Ida Castiglioni rappresenta una figura poliedrica e pionieristica, capace di rompere gli schemi e spingersi oltre i confini tradizionali. Si distingue per una carriera che abbraccia l’architettura, il design, la comunicazione e la passione per lo sport.

Nel 1976, a bordo della sua barca "Eva", affrontò l’oceano Atlantico, sfidando tempeste, bonacce e pregiudizi per scrivere una pagina di storia della vela. La sua traversata di 37 giorni non solo le valse il trentesimo posto su 121 partecipanti, ma la consacrò come un simbolo di resilienza e determinazione.

Nel corso dell’intervista, Ida Castiglioni ripercorrerà le emozioni e le difficoltà di questa incredibile impresa, con aneddoti personali che spaziano dalle albe silenziose sull’oceano alle sfide contro le avversità, accompagnate dal desiderio di superare i propri limiti.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport, vela e storie di donne straordinarie.

Ingresso gratuito.

Per informazioni:

Palazzo Ferrero - Corso del Piazzo, 29 - 13900 Biella (BI)

Per info: +39 388 5647455 - info@palazzoferrero.it - www.palazzoferrero.it