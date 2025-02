Incidenti stradali: Biella, Mottalciata e Crevacuore, in provincia tre scontri in un giorno - Foto di repertorio.

Nel corso della giornata di ieri, sabato 1° febbraio, in Provincia di Biella si sono verificati tre distinti incidenti stradali, che fortunatamente non hanno riportato conseguenze alle persone coinvolte, oltre al danneggiamento dei veicoli.

In mattinata, a Biella, una donna ha segnalato alle Forze dell’Ordine che il compagno era rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Inizialmente, le parti coinvolte stavano procedendo alla compilazione del modulo CID, ma la situazione è degenerata in una discussione accesa. Sul posto è intervenuto il Nucleo Operativo Radiomobile (NORM) dei Carabinieri, che ha assistito le parti nella corretta compilazione della documentazione necessaria, ripristinando la viabilità.

Intorno alle ore 14:30, a Mottalciata all'incrocio con via Martiri, è stato segnalato un secondo scontro fra veicoli. All'arrivo dell'equipaggio della stazione dei Carabinieri di Mottalciata, era presente solo una persona, in attesa del carro attrezzi. Anche in questo caso non si sono registrati feriti e le parti coinvolte avevano già raggiunto un accordo per la gestione dell'accaduto. Al termine delle operazione l'auto è stata rimossa dalla carreggiata, garantendo la sicurezza del percorso.

Alle ore 17:30, in via Garibaldi – Crevacuore, si è verificato l’ennesimo scontro fra due mezzi, causato probabilmente da una mancanza di precedenza. L'incidente ha coinvolto i due conducenti, un ragazzo del 2005 e una donna dell’82, con i rispettivi passeggeri. Nonostante l’impatto, anche in questo caso non sono stati registrati feriti e una delle vetture è stata rimossa dal carro attrezzi, consentendo il ripristino della viabilità. Sul posto i Carabinieri, che si sono accertati della messa in sicurezza dell’area.