Gaglianico, auto fuori strada: conducente ferito e positivo all’alcol.

Nella mattinata di oggi, domenica 2 febbraio, si è verificato un incidente stradale autonomo intorno alle ore 6:00. Il conducente, unico coinvolto, ha riportato ferite a seguito dell'impatto, la cui dinamica non è stata ancora stata chiarita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso all'uomo, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Dai controlli è emerso che il sinistro sarebbe stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente. L'uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.