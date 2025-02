Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 1° febbraio, un furto è stato consumato in un appartamento situato al terzo piano di un condominio di Biella, in via Pietro Volpi. I ladri, entrati probabilmente dalla la porta d'ingresso, hanno messo a soqquadro l'abitazione, portando via alcuni monili di valore.

Le Forze dell’Ordine sono state allertate dal figlio del proprietario, intorno alle ore 20.00. Non è ancora chiara l’entità del bottino, ma i Carabinieri si stanno occupando del caso.