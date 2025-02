Iscrizioni a scuola per il nuovo anno, c'è tempo fino al 15 febbraio

A inizio gennaio il Ministero della Pubblica Istruzione aveva rideterminata la finestra temporale per la presentazione delle domande di iscrizione "per permettere alle scuole di svolgere un’ampia attività di orientamento e di concedere alle famiglie maggior tempo per una scelta ponderata". Inizialmente il termine era il 21 gennaio ed è poi stato spostato al 15 febbraio.

Per le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Unica. Anche le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale che aderiscono al sistema telematico utilizzeranno questa modalità.

Rimangono escluse dall’iscrizione telematica le iscrizioni alla scuola dell’infanzia; le Iscrizioni per le scuole situate nelle regioni Valle d’Aosta, Trento e Bolzano; Specifici percorsi scolastici indicati nella nota ministeriale annuale. Queste iscrizioni andranno presentate direttamente presso le segreterie scolastiche.