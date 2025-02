Neve in ripresa sulle Alpi biellesi, da oggi spazio al bel tempo

Giunge al termine una settimana caratterizzata da condizioni metereologiche estremamente variabili, che hanno avuto un impatto significativo sulla qualità e distribuzione di neve al suolo. Se fino a metà gennaio le Alpi biellesi erano in deficit, gli ultimi giorni hanno apportato un significativo miglioramento delle condizioni nivometriche, anche a bassa quota.

Nei settori del Piemonte meridionale, le precipitazioni all'inizio della settimana sono state fortemente influenzate dall'aumento progressivo dello zero termico; in queste aree, la quota neve ha raggiunto i 2300-2500 metri, con fenomeni precipitosi diffusi. Nei restanti settori, l'altitudine delle nevicate si è alzata al massimo tra i 1800 ei 2200 metri, permettendo accumuli al suolo anche significativi, soprattutto nelle zone settentrionali, dove è rimasta sempre al di sotto dei 1400-1600 metri. Un altro protagonista della settimana è stato il vento. Le nevicate sono state spesso accompagnate o seguite da una ventilazione sostenuta, che ha rimaneggiato il manto nevoso, portando alla formazione di nuovi accumuli non sempre facilmente individuabili, anche a causa di condizioni meteorologiche poco favorevoli, e alla completa erosione del manto nevoso in prossimità di dorsali e creste in quota. La situazione di innevamento generale è quindi migliorata grazie alle nevicate delle ultime settimane; tuttavia, come sottolinea Arpa Piemonte, sono state segnalate diverse valanghe e una generale ripresa dell'attività valanghiva spontanea, a causa della presenza di deboli strati basali.

Oggi a Biella, a seguito delle giornate uggiose, prevarrà sole parzialmente coperto, con numerosi fenomeni di schiarita per tutto l’arco della giornata. Ampi rasserenamenti giungeranno in serata e per le prossime ore non sono previste precipitazioni. La temperatura varierà dai 4°C agli 11°C e lo zero termico si attesterà a 1444 m. Condizioni di bel tempo dovrebbero permanere, accompagnando l’inizio della settimana, per poi peggiorare a partire da venerdì prossimo, in cui è elevata la probabilità che tornino le precipitazioni.

Un rapido diradamento delle nubi è previsto su tutta l’area delle Alpi settentrionali, a partire già dal mattino, mentre nelle aree pedemontane, nubi sparse si alterneranno a schiarite; in serata il bel tempo è diffuso e ci accompagnerà per l’inizio della settimana.