Calcio, Juventus Women interrotta: 1-1 contro il Napoli che azzera il vantaggio FOTO

La Juventus Women subisce uno stop a Biella nella penultima giornata della Regular Season: con il Napoli finisce 1-1.

Le bianconere passano in vantaggio a inizio ripresa con Cantore, ma vengono raggiunte a un quarto d'ora dalla fine dal gol di Andrup. Nel finale le padrone di casa sfiorano più volte la rete del raddoppio, senza però riuscire a trovare il colpo decisivo.

Primo tempo: Juventus propositiva, Napoli resiste

La Juventus parte con un atteggiamento offensivo e si rende pericolosa già al 5', quando Girelli tenta la conclusione, bloccata senza problemi da Bacic. Al 16' Bennison sfiora il vantaggio con un destro dal limite che si stampa sul palo, segno di una Juventus determinata a sbloccare la gara. Il Napoli però non resta a guardare e risponde al 39' con un errore in impostazione di Rosucci che permette a Kullashi di calciare in porta: Peyraud-Magnin è attenta e devia. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con le bianconere più intraprendenti ma imprecise sotto porta.

Secondo tempo: Cantore sblocca, Andrup pareggia

La ripresa si apre nel migliore dei modi per la Juventus: al 52' Bonansea pennella un cross preciso per Cantore, che con un tocco ravvicinato supera Bacic e porta avanti le bianconere. Le bianconere potrebbero raddoppiare e lo fanno, con Krumbiegel, ma la rete è annullata perchè al momento del cross di Cantore la palla aveva sorpassato la linea di fondocampo. Il Napoli non si arrende e trova il pari al 74' con Andrup: un errore a centrocampo di Vangsgaard innesca la ripartenza azzurra, con Harviken che serve l'attaccante danese, brava a incrociare all'angolino per l'1-1.

Finale concitato ma senza gol

Nel finale la Juventus spinge con determinazione alla ricerca del gol vittoria. All'82' Krumbiegel si accentra e prova il tiro, che però termina di poco sul fondo. Al 90' Bonansea ha una buona occasione, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa napoletana. Nonostante l'assalto bianconero negli ultimi minuti, il risultato non cambia: la Juventus deve accontentarsi di un pareggio che lascia un po' di rammarico.

TABELLINO | JUVENTUS WOMEN - NAPOLI 1-1

Campionato Nazionale Serie A Femminile Tim - 16ª giornata- I fase

Stadio Pozzo – La Marmora (Biella), domenica 2 febbraio ore 12.30

Marcatrici: 7’st Cantore (J), 29’st Andrup (N)

Juventus: Peyraud-Magnin, Lenzini, Rosucci, Harviken, Krumbiegel (37’st Beccari), Schatzer, Bennison (26’st Brighton), Boattin (Cap), Cantore, Girelli (26’st Vangsgaard), Bonansea. A disposizione: Kullberg, Lehmann,Thomas, Bergamaschi, Calligaris, Capelletti, Gallo, Proulx. Allenatore: Canzi.

Napoli: Bacic, Skovsen, Sandvej (15’st Sliskovic), Kullashi (37’st Moretti), Banusic, Andrup, Muth, Di Giammarino (15’st Sciabica), Bellucci, Pettenuzzo (Cap), Giordano (9’st Santoro). A disposizione: Beretta, Novellino, Jelcic, Langella, Gianfico. Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Giorgio Vergaro

Assistenti: Vittorio Consonni, Gianluca Li Vigni

IV Ufficiale: Filippo Vigo

Ammonite: 17’st Skovsen (N), 44’st Bellucci (N), 49’st Sliskovic (N)