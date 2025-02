Emergenza Ucraina, per i profughi i bus restano gratuiti

Con il DL 202/2024 del 27/12/2024 entrato in vigore il 1° gennaio 2025, è stata prevista la proroga dello stato di emergenza in Italia fino al 31 dicembre 2025 per i profughi ucraini.

Per questo motivo il personale ATAP continuerà ad ammettere a bordo delle linee aziendali i profughi che presentino il documento che vedete in questa foto in quanto soggetto a tacito rinnovo fino alla fine dell’anno corrente.