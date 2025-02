A Benna prosegue il progetto "A scuola con Cloud"

Il Comune di Benna anche in quest'anno scolastico ha investito importanti risorse nell'offerta formativa nelle scuole, per garantire oltre ai progetti d'istituto anche altri interventi specifici dedicati alle due scuole del paese.

Entrambe le scuole sono però anche impegnate in un progetto dedicato agli Alpini, in occasione dell'Adunata e dei 60 anni di fondazione del Gruppo Ana locale.

Non è tutto, perchè sempre nelle scuole di Benna sono stati finanziati altri progetti come quello di avvicinamento all'arte alla Primaria e laboratori esperenziali adatti alle varie età.

Il Comune ricorda che in entrambi i plessi sono garantiti il servizio di pre scuola dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 e il post scuola sempre dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 17.30, mentre per le classi della Primaria non a tempo pieno, nei due giorni in cui il tempo scuola termina anticipatamente, vengono garantiti laboratori gratuiti per coprire il normale orario degli altri giorni.