Aspettando l'Adunata, Magnano porta avanti la tradizione Alpina dal 1965. L'appello: “Porte aperte ai giovani”

Finora, nella maggior parte dei casi, abbiamo raccontato la storia dei gruppi Alpini più numerosi del Biellese. Oggi, invece, è il turno di una realtà molto più piccola che, giorno dopo giorno, continua a condividere e diffondere i valori delle penne nere fin dall'anno di fondazione, datata 1965.

Parliamo degli Alpini di Magnano, borgo immerso nel cuore verde della valle dell'Elvo, che oggi contano tre soci: il capogruppo Robert Bosi (da 15 anni alla guida), il fratello Giovanni e il vice Pierpaolo Peretti.

“Eravamo un buon numero ma il Covid unito ai raggiunti limiti di età di alcuni nostri iscritti ha comportato un drastico calo delle nostre fila – sottolinea Bosi che, oltre al ruolo di capogruppo, è anche coordinatore della Protezione Civile della sezione ANA di Biella – Inoltre, l'isolamento geografico delle nostre zone non ha favorito il ricambio generazionale. Ci auguriamo che, con l'arrivo dell'Adunata 2025, cresca l'entusiasmo tra le nuove generazioni. Da lì, l'appello ai giovani: se la volontà non vi manca e desiderate mettervi alla prova le porte del nostro gruppo sono aperte. È giusto dare spazio a forze fresche e conservare la tradizione Alpina in queste zone”.

Con l'arrivo dell'Adunata di Biella, anche Magnano è stata scelta come meta di sosta per l'evento. “Ad oggi, sono ospitati 50 penne nere, accolte nelle strutture ricettive del paese – spiega Bosi – La maggior parte proviene dalla Valtellina e dall'Astigiano. Sentiamo la responsabilità di un grande appuntamento come questo, storico e inedito per tutta la comunità biellese”.