Chiese Giubilari: in Valsessera sono quattro

Per tutta la durata dell'Anno Santo Giubilare 2025 per favorire il bene spirituale dei fedeli la Diocesi di Biella ha elevato alla dignità di "Chiesa Giubilare" per il Triverese e Valsessera la chiesa parrocchiale di Trivero Matrice, il Santuario della Madonna della Brughiera, il Santuario della Novareia di Portula e il Santuario del Cavallero di Coggiola. Per la zona della Rovella, in valle di Mosso, invece sono elevate a chiese giubilari la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Bioglio e il Santuario di Banchette.