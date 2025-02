SPORT |

Pallanuoto, per Dynamic In Sport un’altra beffa: Biella perde 11-10 a Buccinasco

Ancora una buona prestazione alla seconda uscita stagionale per il team Dynamic In Sport impegnato nel campionato di serie C interregionale. Sabato 25 gennaio a Buccinasco la squadra allenata da Mirko Remorini, Luca Casanova e Paolo Musso non è però riuscita a ottenere i primi punti in classifica, sconfitta 11-10 nonostante un finale arrembante. Prossimo turno sabato 1 febbraio alle 19 alla piscina Rivetti di Biella contro Arese, a punteggio pieno dopo due giornate. Tabellino Buccinasco-Dynamic In Sport Biella 11-10 (3-2, 3-2, 3-4, 2-2). Biella. Ferrero, Raimondi, Raise 2, Barsanti 2, Borsotti, Ciaravino 1, Molinatti, Blotto, Nicolo 2, Cialdella 2, Bocchino, Brunago Mattia 1, Maffioletti, Fabbro. La classifica. Andrea Doria 6, Busto 6, Arese 6, Milano 6, La Spezia 3, Buccinasco 3, Bocconi 0, Varese 0, Dynamic In Sport 0, Sestri Levante 0.

c. s. Dynamic In Sport g. c.