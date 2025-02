Corteo pro Palestina a Biella FOTO e VIDEO

Da giorni in tante piazze d'Italia si è manifestato pro Palestina e così anche a Biella. E' partito alle 14,30 di oggi sabato 1 febbraio da via Italia, davanti alla chiesa della Trinità, la manifestazione per la pace in Palestina. Bambini, famiglie, hanno partecipato all'evento dallo slogan “Cessa il fuoco ma non l’occupazione”.

"Considerare una tregua come fine del conflitto è un errore grossolano, considerarla una vittoria è deliberata mistificazione dei fatti.

La tregua iniziata il 19 gennaio 2025 nella striscia di Gaza non ha portato alla fine del colonialismo sionista né dell’aggressione israeliana nei territori palestinesi, che al contrario si è scatenata con furia nella Cisgiordania occupata. Questa tregua non basta e chi la celebra come traguardo denota nel miglior caso ignoranza, nel peggiore complicità" si legge in un post sui social di Coordinamento Biella Antifascista.

"Nel silenzio muore la verità, la Palestina chiede la libertà", e ancora "Chi uccide i bambini non è mai la vittima" e "Pace terra libertà", alcuni degli strizioni e dei cartelloni che si leggevano oggi al corteo sceso lungo in via Italia arrivato in piazza Vittorio Veneto"