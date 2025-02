A Biella ci sono i Mercatini di San Valentino FOTO

Il 14 febbraio è vicino e a Biella, nella nuova piazza Vittorio Veneto ci sono i Mercatini di San Valentino! Oggi 1 febbraio e domani e poi ancora il prossimo fine settimana.

Ci sono cioccolata calda, thè e i bicerin per scaldarvi, tanti bei prodotti.

E nelle casette in legno ci sarà anche tra gli espositori, l'associazione Bulli e Pupe con la Coda ODV, con tantissime idee regalo: sciarpe, cappelli, pochette, beauty case e tanto altro....ovviamente tutto il ricavato servirà per far fronte alle tantissime spese di mantenimento dell'associazione come pensioni, cibo, cure e prevenzione, sterilizzazioni ecc ecc ecc dei bimbi pelosi in attesa di adozione.

E per chi vorrà ci sarà anche la possibilità di adottare uno degli alberelli del progetto "Adotta un albero" del Comune di Biella.