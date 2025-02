Il Comune di Biella mette ordine agli eventi e intanto organizza la Festa del Made in Italy

Nelle scorse settimane il Comune di Biella attraverso una delibera di giunta ha approvato il calendario degli eventi organizzati dagli Hobbisti che si svolgeranno sul territorio del Comune di Biella nel corso del 2025. Ed è solo un primo atto che Palazzo Oropa intende fare per mettere ordine agli eventi cittadini. E intanto ha messo in calendario un nuovo evento che cadrà il 15 aprile: la festa del Made in Italy.

Obiettivo del Comune è: evitare l'accavallarsi di più eventi nelle stesse giornate, e distribuirle uniformemente durante tutto l'arco dell'anno, come spiega l'assessore al Commercio Anna Pisani: "Per quanto riguarda i mercatini ne abbiamo tanti in città, dal Mercatino “nel cuore di Biella”, organizzato da Confartigianato, a la “la Brocanterie” organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale A.I.A.S.; “Bi Vegan”, organizzato dall’Associazione Noi del Piazzo, il Mercatino dell’Antiquariato Minore organizzato dall’Ente Manifestazioni Biella Riva, “Città del Market” organizzato dall’Associazione “Pro Loco di Biella”, il Mercatino hobbistico “Street Art Riva Festival” organizzato dall’Ente Manifestazioni Biella Riva all’interno dell’evento “Street Art Riva Festival”, la “Fiera di San Bartolomeo" organizzato dall’Associazione Agro Montis Oropense all’interno dell’evento “Fiera di San Bartolomeo“,“Natural.Bi Life” organizzato dall’Associazione Noi del Piazzo, “Ben rivà an riva” organizzato dall’Ente Manifestazioni Biella Riva, la “Castagnata del Santuario d’Oropa”, “Autunno in PiazzO” organizzato dall’Associazione Noi del Piazzo, il Mercatino di “Natale del Santuario d’Oropa” organizzato dall’Associazione Agro Montis Oropense, il Mercatino “Degli archi” organizzato dall’Associazione Noi del Piazzo - spiega l'assessore -, e noi vogliamo evitare di organizzare eventi quando sono in corso questi. Chiaro che magari sotto Natale capiterà che ce ne sono diversi, ma è naturale in quel periodo. Poi il 2025 è davvero un anno ricco considerando l'Adunata, quindi faremo molta attenzione ai dettagli".

Il Comune di Biella ha già messo in calendario intanto una nuova festa, sempre per quest'anno, quella del Made in Italy. "L'anno passato - continua l'assessore - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha realizzato una campagna di comunicazione per promuovere la “Prima Giornata Nazionale del Made in Italy” che si celebra il 15 aprile, giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci con la programmazione di eventi istituzionali su tutto il territorio nazionale. E a Biella non è stato fatto niente. Quest'anno vogliamo che anche la nostra città faccia la sua parte e ci stiamo lavorando".

L'assessore non si sbilancia troppo, ma assicura che coinvolgerà tutta la Biella in questa giornata di festa, con un occhio particolare alle attività locali.