I Carabinieri della stazione di Mongrando nella giornata di ieri venerdì 31 gennaio sono intervenuti a Borriana per un furto.

Nell'arco del pomeriggio ignoti sarebbero entrati in un'abitazione forzando una finestra, e dopo aver messo tutto a soqquadro si sarebbero allontanati senza lasciare traccia di sè con dei gioielli come bottino.

Ad accorgersi dell'accaduto è stato il proprietario della casa al rientro in serata, un 56enne residente in via Frassati.

Sul fatto indagano i Carabinieri.