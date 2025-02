Biella, minacce alla barista che non gli servono da bere

E' successo in un locale a Biella, in Riva, in Piazza San Giovanni Bosco.

Intorno alle 3 di notte di oggi sabato 1 febbraio, due persone si sarebbero presentate nel locale per chiedere da bere, e al rifiuto della barista l'avrebbero minacciata e insultata.

Per evitare che il diverbio degenerasse è intervenuto anche l'addetto alla sicurezza del locale e sono intervenuti i Carabinieri.

Starà ora alla proprietaria decidere se sporgere denuncia nei confronti di queste persone.