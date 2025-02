La forza delle parole, Sara Bortolozzo: "Il linguaggio specchio del nostro modo di essere"

Sicuramente non riusciamo a ricordarci quante volte abbiamo sentito dire che le parole sono importanti. Eppure, nella frenesia della vita quotidiana, spesso ce ne dimentichiamo e dimentichiamo il loro potere e la loro forza. Le parole che scegliamo di usare, sia con noi stessi che con gli altri, hanno un impatto incredibile sul nostro benessere, sulle nostre relazioni e sulla nostra capacità di affrontare le sfide quotidiane e la vita.

“Le parole per vivere bene” è il titolo di una serie di incontri che terrò a Biella la prossima settimana e l’idea di questo articolo mi è venuta mentre stavo pensando alle persone che ci saranno e che hanno deciso di trasformare la loro vita, una parola alla volta, con il potere del linguaggio per il benessere personale e sociale.

Il linguaggio non è solo un mezzo per trasmettere parole e comunicare, è uno specchio che riflette e mostra il nostro modo di essere interiore: i pensieri che facciamo, le parole che diciamo, i libri che leggiamo, le storie che ci raccontiamo e che raccontiamo agli altri, plasmano la nostra realtà e influenzano le azioni e le emozioni di tutti i giorni.

Ricordiamoci che le parole che diciamo, sentiamo, ascoltiamo e leggiamo hanno un significato diverso da quello grammaticale per il nostro cervello.

Possiamo imparare a utilizzare le parole in modo intenzionale e consapevole, trasformando la nostra vita, una parola alla volta.

Il primo passo verso il cambiamento è quello di capire che le parole, per il nostro cervello, hanno un significato diverso da quello letterale di uso comune.

E che usando le parole in modo positivo, soprattutto verso noi stessi e verso le situazioni che dobbiamo affrontare, possiamo fare la differenza tra una giornata difficile e una giornata piena di energia.

Concentrarsi e parlare positivamente delle situazioni, usare affermazioni positive, sostituire i pensieri negativi possono aiutarci a creare e trovare una soluzione. Certo, non risolveranno completamente tutti i problemi, ma sicuramente possono portare a dei risultati migliori.

Quindi, le parole possono essere uno strumento potente per la crescita personale. Utilizzando un linguaggio corretto, per il nostro cervello, potremmo superare le nostre paure, guarire le nostre ferite emotive e realizzare in pieno i nostri obiettivi e il nostro potenziale.